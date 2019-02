Searching For Sound" Belgeseline Ödül

Kaynak: AA

ABD'de düzenlenen Motion Picture Sound Editors (MPSE) Golden Reel Awards'un "Tiyatro Dışı Belgesel (Non-Theatrical Documentary)" dalında kazananı Türk müziğin kökenine yolculuğu işleyen Red Bull Media House yapımı "Searching for Sound" belgeseli oldu.Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, belgesel, Islandman projesi ile tanınan Tolga Böyük ve Hey! Douglas projesiyle sevilen VEYasin'in Türk müziğinin köklerine yolculuğunu konu alıyor.Her yıl sinema sektöründe ses alanında en başarılı yapımları ödüllendiren ve Los Angeles'ta düzenlenen MPSE Golden Reel Awards'ta Red Bull Media House yapımı "Searching for Sound" belgeseli "Tiyatro Dışı Belgesel" dalında ödüle layık görüldü.Ses editörlüğü kategorisindeki en prestijli ödül olan MPSE'den büyük ödülle dönen belgeselde; Islandman projesi ile tanınan Tolga Böyük ve Hey! Douglas olarak bilinen müzisyen VEYasin, Türk müziğinin derinliklerini araştırıyor. Tolga Böyük ve VEYasin, "Böyük Serüven" adını verdikleri maceralarında; müziklerini besleyen ve onlara ilham veren seslerin sırrını bulmak için Türkiye'den Orta Asya'ya uzanan bir yola çıkıyor.Başlangıç noktası olarak Cahit Berkay'ı seçen ikili, yolculuğun devamında aşıkların, şaman ayinleri yapan büyücülerin ve yerel müzisyenlerin kapılarını çalıyor.Red Bull TV'de yayınlanan Searching For Sound belgeselini hem RedBull.com'dan hem de Red Bull Music& Culture Youtube kanalından izlemek mümkün oluyor.Bu yıl 66'ncısı düzenlenen MPSE'nin amacı, sinema sektöründe ses editörlerinin tanınmasını artırmak, eğitimler vermek ve ses kayıtlarının sanatsal değerini göstermek. Törende "Searching For Sound"ın yanı sıra Bohemian Rhapsody, Roma, Westworld, The Marvelous Mrs. Maisel gibi yapımlar da birçok kategoride ödüle layık görüldü.