Ateca Dizel şimdi DSG'li oldu Seat
Ateca Dizel DSG Seçeneği ve Uygun Kredi imkanları sunuyor.
Seat Ateca, dizel versiyonlu motorlarında DSG seçeneği sunuyor. Ateca'nın 1.6 TDI DSG Xcellence versiyonu, 31 Aralık
tarihine kadar 60 bin TL'ye 24 ay yüzde 1,49 faiz oranıyla; 166 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla alınabiliyor.
SEAT'ın ilk SUV modeli olan Ateca'nın dizel motora sahip 1.6 TDI 115 HP
DSG Xcellence donanımlı araçlarında, ÖTV indirimine ek olarak Volkswagen Doğuş
Finansman A.Ş. (VDF) – SEAT Finans ile uygun faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. 166 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla sınırlı sayıda araç için geçerli olacak bu fırsat, 31 Aralık tarihine kadar kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında devam edecek.
Ateca'nın Xcellence donanımında standart olarak Dijital Gösterge Paneli; Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Geri Görüş Kamerası, 8 inç dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi; 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, full LED farlar, Alcantara spor koltuklar gibi özellikler sunuluyor.
Kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabilir.
Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi Müşteriler*
VadeKredi tutarıAylık Taksit TutarlarıAylık Faiz OranıAylık MaliyetYıllık MaliyetModel Adı
24?60.000?3.1131,49%?599,6923,86%Ateca
*Tabloda belirtilen kredi tutarları için aylık ve yıllık eşit taksitli faiz oranları belirtilmiştir.
Seat
08 Aralık 2018 Cumartesi 03:18