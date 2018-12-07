Seat Ateca'ya Dizel Otomatik Opsiyonu Geldi

CARMEDYA.COM – Seat
Ateca, artık dizel versiyonlu motorlarında DSG opsiyonunuda sunuyor. Model 1.6 TDI DSG Xcellence olarak 166 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
Yıl sonu avantajı var
SEAT'ın ilk SUV modeli olan Ateca'nın dizel motora sahip 1.6TDI 115 HP
DSG Xcellence donanımlı araçlarında, önemli avantajlar sunuyor. 166bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla sınırlı sayıda araçiçin geçerli olacak bu fırsat, 31 Aralık
tarihine kadar kampanyaya katılan tümSeat Yetkili Satıcılarında devam edecek.
Xcellence donanımında neler var?
Ateca'nın Xcellence donanımında standart olarak DijitalGösterge Paneli, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Geri Görüş Kamerası, 8inç dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar,full LED farlar, Alcantara spor koltuklar gibi özellikler sunuluyor.
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HP,Seat
07 Aralık 2018 Cuma 15:14