SEAT Leon'dan 1 milyon adetlik satış başarısı

Leon'un en çok tercih edildiği pazarlar, Almanya, İspanya, İngiltere ve Türkiye olurken, bu dönemde Türkiye'de 49 bin 223 adet Leon satıldı.

SEAT Leon'un üçüncü nesli 1 milyon adetlik satış başarısı yakaladı. SEAT'ın en çok satan otomobili, 2012 yılında Paris Motor Show'da tanıtılmış ve kısa bir süre sonra tamamen yenilenmiş tasarımıyla pazara giriş yapmıştı. Tasarım ve işlevselliğe dayanan "Leon formülü" sayesinde, Leon, önceki 30 yıl boyunca Ibiza'nın hakimiyetinde olan SEAT'ın otomobil yelpazesinde en çok satılan model olma unvanını kazandı.

2012 yılından bu yana satışı gerçekleşen üçüncü nesil Leon'un en çok tercih edildiği pazarlar; 237 bin 558 adet satışla Almanya,206 bin 785 adet satışla İspanya, 131 bin 062 adet satışla İngiltere ve 49 bin 223 adet satışla Türkiye oldu.

Martorell'de üretilen Leon modelleri, Volkswagen Group'un modüler MQB platformunda inşa ediliyor. 800 milyon Euro'luk bir yatırım planıyla geliştirilen platform, teknoloji açısından benzeri görülmemiş bir adımdı. Leon ile birlikte, üretim kalitesi artırıldı, bunun yanı sıra bin 600 kişiye doğrudan, yan sanayi de ise 6 binden fazla kişiye istihdam sağlandı.

SEAT Başkanı Luca de Meo, Leon'un satış başarısı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Leon, beş kıtada SEAT müşterileri tarafından en çok tanınan ve beğenilen otomobil. Leon, şirketin dönüşümünün arkasında yatan en önemli itici güçlerden biri oldu. Leon modelimiz, SEAT'ın 2018 yılında gerçekleştirdiği 517 bin 600 adetlik rekor satış rakamına da büyük katkı sağladı."

SEAT'ı değiştiren otomobil

Leon'un başarısı, SEAT'ın yakın tarihini ticari ve finansal açılardan dönüşüme soktu ve markanın imajında önemli bir rol oynadı. Aynı şekilde, Leon, her bir SEAT modeli başına sağlanan karlılık marjını da artırdı; bu sayede, 2012 yılında elde edilen olumsuz rakamlar, ilerleyen yıllarda yerini kârlılığa bıraktı. SEAT, 2018 yılında 294 milyon Euro vergi sonrası kâr ile marka tarihinin en iyi rakamlarına ulaştı. SEAT, 2012 yılında toplamda 321 bin adet otomobil satmıştı. 2019 yılına ise şirket 314 bin 300 adetlik satışla bu rakama neredeyse ilk altı ayda ulaştı. Markanın 2019 yılının ilk altı ayında sattığı her dört otomobilden biri Leon oldu.