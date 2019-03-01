Seat Minimo Şehir İçi Ulaşımı Değiştirmek İçin Geliyor

CARMEDYA.COM - Seat
, şehir içi ulaşım ile ilgili şirketin vizyonunu gözler önüne seren, otomobili Minimo'yu Mobil Dünya Kongresi
'nde tanıttı.
Seat, şehir içi kullanımı kolaylaştırması amacıyla tasarlananyüzde 100 elektrikli konsept aracı Minimo'yu Mobil Dünya Kongresi'nde (MobileWorld Congress - MWC) tanıttı. Aracın tanıtımında konuşan Seat Başkanı Luca deMeo, "SEAT Minimo geleceğin şehir içi araç kullanımını şekillendirecekplatformlar için özel olarak tasarlandı. Araç
paylaşım şirketlerinin aradığıçözümü sağlayacak model, bu tip şirketlerin karını arttırması için anahtarolacak. Minimo hem şehirlerin hem de araç paylaşım şirketlerinin tümihtiyaçlarını karşılayacak" dedi.
Yüzde 100 elektrikli
Minimo, bir otomobilin güvenliği, rahatlığı ile motosikletinçevikliği ve kolay park edilebilirliğini bir arada sunuyor. İki kişilik oturmakapasitesi sunan yüzde 100 elektrikli konsept otomobil, entegre pil değişimsistemi ile geliştirildi. Bu da aracın yalnızca birkaç dakikada şarj olmasınave 100 kilometreden fazla yol kat edilebilmesine olanak sağlıyor. Minimo şarjnoktalarında şarj edilmek zorunda kalmıyor.
Seat Minimo'nun boyutları nasıl?
2.5 metre uzunluğunda, 1.2 metre genişliğinde ve 3.2 metrekarelik yer kaplayan otomobil 7.2 metrekarelik normal bir otomobilekıyaslandığında, şehirdeki ekolojik ayak izini de azaltıyor. Minimo, motosikletpark alanlarına park edilebiliyor ve normalde yalnızca bir otomobilinsığabileceği trafik şeridine yan yana sığabiliyor.
Telefonunuz ile doğrudan otomobile bağlanın
Minimo aynı zamanda otomobilin ekranına kullanıcının akıllıtelefonunu herhangi bir kablo ya da bir soket ihtiyacı olmadan otomobilebağlayan 'Dijital Erişim' anahtarı ve kablosuz Android Auto™ ile kolay dijitalkullanıcı deneyimi sağlayan 5G teknolojisine sahip bir araç. Diğerözelliklerinin yanı sıra otomobil sürücünün 16 ya da 18 yaşında olduğunu tespitederek hızını 45 ya da 90 kilometre olarak tanımlayabiliyor. Android Auto'daki Google
Asistan uygulaması ile kullanıcılar sesli komut ile otomobile bağlıkalabiliyor, kolaylıkla yanıt alabiliyor ve medyayı sistemini kontroledebiliyorlar.
The post Seat Minimo şehir içi ulaşımı değiştirmek için geliyor appeared first on Carmedya.
Mobil Dünya Kongresi, Araç, Seat, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com