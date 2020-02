SEAT'tan üretim sanatı

SEAT'ın Martorell fabrikasında bantlardaki her otomobil birbirinden farklı özelliklere sahip olabiliyor.Koreografi denildiği zaman akla ilk olarak Moskova Bolşoy Balesi veya Londra Kraliyet Bale Okulu tarafından bir sergilenen performanslar gelebilir. Ancak daha az bilinen başka birçok koreografi var. Bu koreografilerden biri SEAT'ın Martorell fabrikasında her gün 2 bin 300 kez gerçekleştirilerek her bir aracın müşteri beklentilerine uygun olarak tam zamanında üretilmesini sağlıyor. İşte SEAT markasının üretim merkezinde her gün gerçekleştirdiği üretim koreografisi…YaratıcıHer şey, bir müşteri satın almak istediği aracı yapılandırdığında, siparişin başlatılmasıyla hayata geçiyor. Modelden, motorun teknik özelliklerinden, renkten, asistan paketinden ve donanım seviyesinden döşemeye kadar… Martorell fabrikasına her gün binlerce özel sipariş geliyor. Tedarik Departmanı Müdürü Juan Vivas, "Tedarikçilerin kabiliyetleri ve fabrikanın kapasitesi göz önünde bulundurularak, sonraki dört hafta içinde montajı tamamlanacak otomobiller için bir program yapılıyor ve gerekli parçalar tedarik ediliyor. Gerekli tüm parçalara sahip olduğumuzdan ve üretimin dengeli olduğundan emin olmak için bu planlama, tarih yaklaştıkça en ince ayrıntılara girer" diye açıklıyor.Koreografinin bileşimiBaskı atölyesinden çıktığında, aracın şasisi kaporta atölyesinde monte edilir ve içine bir çip yerleştirilir. Bu çip, model, donanım seviyesi ve içine girecek tüm parçalar hakkında bilgiler de dahil olmak üzere otomobilin DNA'sını içerir. Bu noktadan itibaren tüm parçalar sıralanır ve böylece tam zamanında gelmeleri sağlanır.Kusursuz ritimParçaların bir araya getirilme işlemi, otomobillerin farklı seviyelerde 2 kilometreden fazla yol kat ettiği boya ve montaj atölyelerinde devam ediyor. Parçalar, tam olarak ihtiyaç duyulan anda arabaya takılması veya sokulması gereken bölüme geliyor. Bu yöntemle parçalar arka arkaya dizilebilir, örneğin, önce sağdan direksiyonlu kırmızı bir Leon FR, ve onu takip eden, açılır bir tavana sahip soldan direksiyonlu mavi bir Leon ST.Juan Vivas "Fabrikayı ziyaret eden insanları en çok şaşırtan şeylerden biri, aynı otomobili seri olarak üretmiyor olmamız, montaj hattındaki her bir otomobilin bir öncekinden ve bir sonrakinden farklı olmasıdır. Tam zamanında sistemi ve esnekliğimiz, müşteri ihtiyaçlarına her zaman uyum sağlamamızı mümkün kılıyor" diye ifade ediyor.HareketlerTüm parçaların bir araya getirilmesini kolaylaştırmak için, kapılar gövdeden çıkarılıyor ve ayrı bir yükseltilmiş palet boyunca 1,4 kilometre hareket ediyor. Arabalar adım adım şekil almaya başlıyor. Toplam uzunluğu 2 kilometreyi bulan kablolar, gösterge paneli, direksiyon simidi, vites kolu, motor… Her araca 6 bin parça konuluyor ve bu sayı üretilen tüm otomobiller için hesaplandığında 16 milyonu geçiyor.Koreografiyi icra edenler: 6 bin 600 çalışan, otomobillerin montaj hattı boyunca mükemmel bir senkronizasyon içinde sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlamak için görevlendirildi. Bu nitelikli çalışanlar işlerini giderek daha fazla ergonomik ve etkin bir şekilde faaliyet gösteren bir tesiste yapıyor. Atölye montaj hattı şefi Luis Rodenas, "İşçiler her zaman aynı iş istasyonunda durmaz. Aynı hareketleri sürekli tekrarlamamak için her iki saatte bir iş istasyon değiştirirler. Dahası, daha ergonomik hale getirilmek amacıyla SEAT Biyomekanik Laboratuvarında incelenen iş istasyonları sayesinde çalışanların işleri daha da kolay hale getirildi"