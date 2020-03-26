Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SEAT'tan yapay zeka teknolojisi

SEAT, Xplora projesi ile sürücülerin dikkatini yola verip vermediklerini tespit eden bir algoritma geliştiriyor.

26.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:01
SEAT'tan yapay zeka teknolojisi
SEAT, Xplora projesi ile sürücülerin dikkatini yola verip vermediklerini tespit eden bir algoritma geliştiriyor.



Proje kapsamında marka ayrıca, sürücülerin kendilerini rahatsız edebilecek gün ışığından etkilenmemesi için sadece bir düğmeye dokunarak camların kararmasını sağlayan bir teknoloji geliştiriyor. İşte SEAT'ın, yürüttüğü Xplora projesi ile üzerinde çalıştığı yenilikçi çözümlerden ikisi;



Kazaların yüzde 36'sı dikkat dağınıklığı yüzünden

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, sürücülerin üç saniyelik bir süreyle dikkatinin dağılması ve yorgunluk, bir çarpışmayla sonuçlanan kazaların yüzde 36'sının meydana gelmesine neden oluyor. SEAT'ın üzerinde çalıştığı algoritma sürücünün eylemlerini analiz ederek dikkatin dağıldığı veya direksiyon başında uyuklama durumlarında sürücüyü uyarıyor. Ayrıca cep telefonu kullanımını ve emniyet kemerinin takılı olup olmadığını tespit ediyor. SEAT, bu sürücü izleme sistemini otomobillerine uyarlamak amacıyla Eyesight Technologies girişimi ile ortak çalışmalar yürütmeye başladı. Sistem, yayaları tespit etme gibi diğer teknolojik özelliklerle bir arada kullanıldığında daha fazla avantaj sağlayacak. Yazılım sürücünün yayaları görüp görmediğini çözümleyebilecek, sürücünün yayaları görmediğini tespit ettiğinde de bir uyarı gönderecek.



Tek bir dokunuşla kararan camlar

Sürüş esnasında bazı durumlarda, camlardan içeri süzülen güneş ışığı görüşümüzü engelliyor. SEAT'ın Gauzy şirketiyle birlikte üzerinde çalıştığı yeni aktif cam teknolojisi, kullanıcıların ön camın, yan camların veya tavan camını istedikleri anda ve şekilde tek tuşla karartmasını veya aydınlatmasını sağlıyor.




Kaynak: Carmedya.com

Etiketler: Otomobil

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Otomobil ››SEAT'tan yapay zeka teknolojisi - Haberler

Otomobil Manşet

Haberler

Son Dakika Otomobil Haberleri

23:38: Tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü - Haberler 23:32: Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek - Haberler 23:23: CHP'li Özkoç: "Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor" - Haberler 23:17: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir - Haberler 23:15: 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 23:12: İletişim Başkanı Altun'dan 'G20' değerlendirmesi - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler