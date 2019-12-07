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Şeb-i Arus törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, "Vefa Vakti" yürüyüşü düzenlendi.

07.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:38Şeb-i Arus törenleri başladı
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, "Vefa Vakti" yürüyüşü düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşlarla birlikte Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.
Anma törenleri kapsamında, Bakan Kurum ve Bakan Ersoy ile Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.
Kurum ve Ersoy, türbeyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve postnişin Fahri Özçakıl dua etti.
Daha sonra protokol üyeleri ile vatandaşlar, "Vefa Vakti" temasıyla icra edilen etkinlikler kapsamında, Mevlana Meydanı'na kadar birlikte yürüdü. İki Bakan, burada gerçekleştirilen Nevbe Merasimi'ne katıldı. Merasim kapsamında, ilahiler okundu, dua edildi.
Merasimin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçıları kısa bir konser verdi.
Konserin ardından "Tekke pilavı" ikram edildi
Konserin ardından Bakan Kurum, Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Müze içinde Mevlana'nın sandukası başında "Gülbang Duası" yapıldı.
Duanın ardından Mevlana Meydanı'nda ziyaretçilere tekke pilavı ikram edildi.
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746. yılı dolayısıyla düzenlenen ve 17 Aralık tarihine kadar sürecek etkinlik, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve sema ayini şerifi ile devam edecek.

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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