Şeb-i Arus Törenleri Karaman'dan Başlıyor

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak programda, Uluslararası Mevlâna Vakfı Sema Heyeti, sergileyeceği sema gösterisi ile Karamanlı vatandaşlarımıza unutulmaz bir gece yaşatacak.

11 Aralık akşamı düzenlenecek etkinliğe tüm Karaman halkını davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan: "Hz. Mevlana Konya'da olduğu kadar Karaman'ın da önemli değerlerinden biridir. Her yıl olduğu gibi 11 Aralık tarihinde bu anlamlı geceyi vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız. Uluslararası Mevlana Vakfı, tasavvuf musikisi eşliğinde Sema gösterilerini sunacak. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.