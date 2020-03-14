Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
14.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:29
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü'nde düzenlendi. 2 gün süren turnuvada Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 72 kadın golfçü mücadele etti.Turnuvanın şampiyonluğunu Beyhan Benardete elde etti. İkinci Deniz Kaya, üçüncü ise Anna Moiseieva oldu. Turnuvada ayrıca B kategorisinde Almina Erdoğan, C kategorisinde ise İvanna Bolotova birinci oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni ve gala gecesi yapıldı. Dereceye girenlere ödülleri Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, Özaltın Holding yönetim kurulu üyeleri Elif Özdemir ve İrem Özaltın tarafından verildi.- Antalya
Kaynak: DHA
Etiketler : Özaltın Holding, serik, Spor
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