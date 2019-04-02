Sebahattin Kara Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL KAĞITHANE belediye başkan adayı olan Sebahattin Kara isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Sebahattin Kara isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL KAĞITHANE adayı Sebahattin Kara kimdir? Bağımsız İSTANBUL KAĞITHANE adayı Sebahattin Kara yüzde kaç oy aldı?

Sebahattin Kara Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL KAĞITHANE belediye başkan adayı olarak gösterilen Sebahattin Kara KAĞITHANE ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. KAĞITHANE ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Sebahattin Kara adlı Bağımsız adayı toplamda 237 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.