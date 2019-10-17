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Sebahattin Tetik'ten Eskişehirsporlu futbolcular onuruna yemek

Sebahattin Tetik, Eskişehirsporlu futbolcular için verdiği yemek sözünü yerine getirdi.

17.10.2019 12:16Sebahattin Tetik'ten Eskişehirsporlu futbolcular onuruna yemek
Sebahattin Tetik, Eskişehirsporlu futbolcular için verdiği yemek sözünü yerine getirdi.

Eskişehirspor Başkanlığı için adı geçen, ancak liste yarışlarının yaşanmaması için aday olmadığını duyuran Sebahattin Tetik; yeğenleri Ali Saban ve Hakan Okyay ile Eskişehirsporlu futbolcuları, Eskişehir'de bir mekan da akşam yemeğinde ağırladı. Akşam yemeğine, Eskişehirsporlu futbolcular katıldı.

Kongrede; Eskişehirspor'a destek vereceği sözünü hatırlatan Tetik, "Eskişehirsporlu futbolcularına yemek sözü vermiştim ve sözümü yerine getirdim. İlerleyen günlerde de, Eskişehirsporlu futbolculara desteklerim devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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