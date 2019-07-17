17.07.2019 16:44
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Sebastien Haller, West Ham United'da

Sebastien Haller, West Ham United

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, forvet oyuncusu Sebastien Haller'i kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, forvet oyuncusu Sebastien Haller'i kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 25 yaşındaki Haller ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fransız futbolcunun transferi için 45 milyon bonservis bedeli ödeyen West Ham United, kulüp rekoru kırdı. Bu alanda bir önceki rekor geçen yıl 36 milyon sterlin bonservisle alınan Brezilyalı Felipe Anderson'a aitti.
Eintracht Frankfurt formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Haller, 20 gol attı.
Kaynak: AA
Eintracht Frankfurt, West Ham United, Almanya, Spor

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