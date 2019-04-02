Sebat Tekeli Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP NİĞDE ULUKIŞLA belediye başkan adayı olan Sebat Tekeli isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NİĞDE ULUKIŞLA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sebat Tekeli isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP NİĞDE ULUKIŞLA adayı Sebat Tekeli kimdir? DP NİĞDE ULUKIŞLA adayı Sebat Tekeli yüzde kaç oy aldı?

Sebat Tekeli Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP NİĞDE ULUKIŞLA belediye başkan adayı olarak gösterilen Sebat Tekeli ULUKIŞLA ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. ULUKIŞLA ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Sebat Tekeli adlı DP adayı toplamda 11 adet oy sayısına ulaştı.

NİĞDE ULUKIŞLA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.