Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şebeke sularından alınan numuneler laboratuvara gönderildi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri içme-kullanma sularındaki numune alım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

08.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:47
Şebeke sularından alınan numuneler laboratuvara gönderildi
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri içme-kullanma sularındaki numune alım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kentteki şebeke sularının kontrolünün yapıldığı belirtilerek, "17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında; İlimiz genelinde (Merkez,İlçe ve Köylerden) yerel idarelerce tüketime sunulan içme-kullanma sularına yönelik izleme ve numune alımı çalışmalarının aralıksız sürdürülmekte, 08.04.2020 tarihinde klor ölçüm çalışmaları yapılmış, numuneler alınarak Karabük Halk Sağlığı Laboratuvarına ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarına analize gönderilmiştir. Ayrıca İlimiz genelinde tüketime sunulan şebeke sularından aylık olarak kontrol ve denetimler yapılmakta, analiz sonuçları ile ilgili yerel idarelere yazılı olarak bilgilendirme yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şebeke sularından alınan numuneler laboratuvara gönderildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Tekirdağ'da kahvehane işletmecisi müşterilerinin 3 bin lira civarındaki borcunu sildi - Haber 18:58: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu - Haber 18:58: Uşak Valisi Funda Kocabıyık, pazar yerlerinde incelemede bulundu - Haber 18:58: Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti - Haber 18:58: Bilecik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası verildi - Haber 18:53: "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin