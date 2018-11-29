29 Kasım 2018, 19:27
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Şebeke Suyunun Çamurlu Akmasına Vatandaşlar İsyan Etti: Abdest Alamıyoruz

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye köyü, Eskikaracakaya köyü, Rüştiye köyü, Yeniköy, İhsaniye köyündeki vatandaşlar musluk sularının çamurlu akmasından şikayet ederek yetkililere seslendi. Vatandaşlar, "Su içemiyoruz, abdest bile alamıyoruz. Bize yardım edin." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye köyü Eskikaracakaya köyü Rüştiye köyü Yeniköy İhsaniye köyündeki vatandaşlar musluk sularının çamurlu akmasından şikayet ederek yetkililere seslendi.

"ABDEST BİLE ALAMIYORUZ"

Köylü vatandaşlar, her yağmur yağdığında şebeke suları çamurlu bir vaziyette akıyor diyerek, "Yaklaşık üç yıldan beri her yağmur yağdığında şebeke suları batak gibi akmaktadır. Bunun sebebi; Bu beş köye su kaynağı yerine Dereden verilen şebeke suyudur. Derenin bir bölgede batarak 200 ile 300 metre aşağıdan yine dere kenarında bir kayadan çıkmasını su kaynağı zanneden Belediyesi Sular İdaresi yetkililerine bu durum defalarca bildirildi Bize 2019 da çalışma yapılacağı söylendi .Özellikle son dönemde artan bulanmanın sebebi derenin üst bölgelerinde yapılan ormancılık çalışmaları ve Erikli su fabrikasının resmi su kaynağı çalışmaları olduğu aşikardır." ifadelerini kullandı.

Osmaniye,İnegöl,Bursa
29 Kasım 2018 Perşembe 19:27



YORUMLAR (17)
MERT OSMAN: Yalan böyle şeyler algı yapıyorlar karalama politpolitikası her şey çok güzel. Zenginleştik kesin dış mihraklar isi bu
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X : Tek sorun bumu....sadece abdestmi alamıyosunuz.....yani yıkanabiliyor çamaşır bulaşık yıkayabiliyormusunuz.....eeeeeeee
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SİNAN: arkadaşım sorun mu süzeceksin kaynatacaksın soğutacaksın içeceksin bu bir ikincisi abdest konusu teyemmüm yaoacaksın su sarfiyatın olmayacak başka bir sorun hadi iyisin bak bulduk çözüm
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MUSTAFA: Düzce gümüşovada musluktan kurtlu lağım suyu akıyor
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DÜRBÜNLÜ: İnsan Öncelikle Dinini Düşünmelidir...Çünkü Dünyaya Geliş Amacımız,,,imtihan olmaktır..gavurlar buna inanmayabilirler,,onlar topragın iki metre altına girip,,gerçeklerle yüzleşince inanacaklardır..ama çok geç kalmış olacaklardır..köylülerin önceliginin abdest olması beni çok duygulandırdı..gözlerim yaşardı.
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