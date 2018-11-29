Şebeke Suyunun Çamurlu Akmasına Vatandaşlar İsyan Etti: Abdest Alamıyoruz

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye köyü Eskikaracakaya köyü Rüştiye köyü Yeniköy İhsaniye köyündeki vatandaşlar musluk sularının çamurlu akmasından şikayet ederek yetkililere seslendi.

"ABDEST BİLE ALAMIYORUZ"

Köylü vatandaşlar, her yağmur yağdığında şebeke suları çamurlu bir vaziyette akıyor diyerek, "Yaklaşık üç yıldan beri her yağmur yağdığında şebeke suları batak gibi akmaktadır. Bunun sebebi; Bu beş köye su kaynağı yerine Dereden verilen şebeke suyudur. Derenin bir bölgede batarak 200 ile 300 metre aşağıdan yine dere kenarında bir kayadan çıkmasını su kaynağı zanneden Belediyesi Sular İdaresi yetkililerine bu durum defalarca bildirildi Bize 2019 da çalışma yapılacağı söylendi .Özellikle son dönemde artan bulanmanın sebebi derenin üst bölgelerinde yapılan ormancılık çalışmaları ve Erikli su fabrikasının resmi su kaynağı çalışmaları olduğu aşikardır." ifadelerini kullandı.