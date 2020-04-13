Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seben'de koronavirüs tedbirleri

Seben Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara 35 bin maske dağıtıldı.

13.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:58
Seben'de koronavirüs tedbirleri
Seben Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara 35 bin maske dağıtıldı.
Seben Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık , Belediye ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde dikilen ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilenlerle birlikte toplam 35 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.
Maskeler, pazar alanı, market, sağlık ocağı ve bankalar ile evlere dağıtıldı.
Belediye ekipleri tarafından, camiler, kamu kurumları ve sokakların dezenfekte edildi. Vefa Sosyal Destek Grupları ve belediye ekiplerinin çalışmaları kapsamında ise yaklaşık 200 haneye erzak ve temizlik malzemesi ulaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında giriş- çıkışı yasaklanan Ankara'ya sınır olan ve yolu bulunan köyler ile ilgili çalışmalar da yapıldı.
Bu kapsamında Ankara'nın ilçeleri ve köyleri ile ulaşım sağlanması ihtimali bulunan yolların kapatıldı.
Jandarma ve polis ekipleri ile sağlık personeli, ilçe ve köylerde haneleri ziyaret ederek, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile il dışından gelenlerin tespit etti.
Çalışmalarda, il dışından geldiği belirlenen yaklaşık 200 kişiye ev karantinası uygulandığı bildirildi.
Ayrıca, eğitime ara verilmesi sebebiyle ortaokul ve lise öğrencilerine kitap dağıtımı yapıldı. 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ise test kitabı dağıtıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Kaymakamlık, Seben, Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

kultur-sanat Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› kultur-sanat ››Seben'de koronavirüs tedbirleri - Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

18:17: Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza - Haberler 18:12: Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haberler 18:10: Yangından kurtarılan yavru kediler suni teneffüsle hayata döndürüldü - Haberler 18:09: Türkiye'de ilk Covid-19 Örnek Alma Seti Sakarya'da üretilmeye başlandı - Haberler 17:53: Resident Evil 3 (2020), İlk Beş Gününde 2 Milyon Sattı - Haberler 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum