Şebiarus'a Gelenlere Mobil Stantlar Yol Gösterecek

Konya
'da, Hazreti Mevlana
'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, kente gelen yerli ve yabancı turistler için 20 noktada mobil danışmanlık hizmeti verilecek.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi
Turizm Fakültesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığının iş birliğiyle yürütülen projede görev alacak öğrencilere seminer verildi.
İngilizce, Farsça ve Türkçe, "Bana sor" yazılı mobil stantlar, kent merkezinde 20 noktada, 7-17 Aralık
tarihlerinde gerçekleştirilecek Şebiarus etkinlikleri boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.
"Bana sor" mobil danışmanlık noktaları, ziyaretçilerin şehir içerisinde gezilebilecek mekanlara daha rahat ulaşabilmelerine olanak sağlayacak.
Konya Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Yünden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şebiarus etkinliklerinin mana ve içerik olarak en büyük ve güçlü kültürel etkinliklerden biri olduğunu söyledi.
Yaklaşık 55 bin misafiri Konya'da ağırlayacaklarını belirten Yünden, 10 gün süreyle projede görev alacak öğrencilere önemli görevler düştüğünü, bu kişilerin Konya'nın tanıtımına katkıda bulunacaklarını ifade etti.
Mevlana Celaleddin Rumi,Konya
06 Aralık 2018 Perşembe 13:40