Şebinkarahisar'da "Adalet Ormanı" Kuruldu

Şebinkarahisar
ilçesinde 30 dönümlük alanda Adalet Ormanı kuruldu.
İlçede bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezalarını infaz etmekte olan hükümlülerin de katılımıyla ilçenin Tamzara Mahallesi yolu üzerinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.
Oluşturulan ormana 200 sarıçam, 22 Şebin ceviz, 15 sedir ve 15 ıhlamur fidanı dikildi.
Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin, kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaları, ıslahı ve topluma kazandırılmaları açısından Orman Haftası süresince Adalet Ormanı adı altında ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, bakım faaliyetleri ve tüm sahanın ağaçlandırılmasıyla ilçeye ve gelecek nesillere kalıcı bir eser bırakılması hedeflendiği söyledi.
Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Şahin
Yılancı, Şebinkarahisar'da görevli hakim ve savcılar, Orman İşletme Şefliği görevlileri ve hükümlüler katıldı.
Şebinkarahisar, Güncel
Kaynak: AA