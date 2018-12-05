Şebinkarahisar'da Ceviz Üretimi Gelişiyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:07



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:07

Şebinkarahisar ilçesinde "Ceviz Ormanları" projesi kapsamında bin adet ceviz fidanı toprakla buluştu.Kaymakamlık ve belediyenin ortak yürüttüğü projede Biroğul Mahallesi'ndeki 20 dönümlük araziye bin adet ceviz fidanı dikildi.Törende konuşan Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, projeyle ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.Tengir, ilçe halkından fidanlara sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımız bu fidanlara gözü gibi bakacak. Korumak için personel görevlendireceğiz. Damla sulama sistemini kuracağız fidanların kurumasının da önemine geçeceğiz." dedi.Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı da, ilçenin mevsim şartlarına uygun ceviz fidanlarının tercih edildiğini ifade ederek, "İlçemizde her sene sık sık don afeti yaşayabiliyoruz. Bu durumdan etkilenmemek için ziraat mühendislerimizin önerisiyle mayıs ayından sonra açan fernor cinsi ceviz fidanı tercih ettik." dedi.