Şebinkarahisar'da Kan Bağışı Etkinliği

Şebinkarahisar
'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki Belediye Kültür ve İş Merkezi önünde Türk Kızılayı
Kan Bağışı ekibince üç gün boyunca vatandaşlardan kan toplandı. Giresun
Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Üç gün boyunca Şebinkarahisar'da, ihtiyacı her gün daha da artan kanın temini için bağışçılarımızı kabul ettik ve 170 ünite kan topladık. Bağışlar birçok hastaya tedavi sağlayacak." dedi.
Türk Kızılayı,Şebinkarahisar
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:01