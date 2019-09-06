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Şebinkarahisar'da organik ürün pazarı açılışı yapıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde organik ürün pazarı açılışı yapıldı.

06.09.2019 16:42 Şebinkarahisar'da organik ürün pazarı açılışı yapıldı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde organik ürün pazarı açılışı yapıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağlıklı yaşam için organik pazara yönelen vatandaşların ihtiyacını karşılamak için ilk olarak Tamzara Mahallesinde açılan ve gördüğü ilgi sonrası ilçede de açılan organik pazara vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi. Yapılan açılışta konuşan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, ürünlerin kalitesi ve kadınların ev ekonomisine yapacakları katkıları vurgulayarak pazarın hayırlı olmasını diledi. Kalabalık bir katılım ile açılan pazarda organik ürünler büyük ilgi gördü. Cuma günleri ilçe merkezinde pazar günü ise Tamzara'da belediye tarafından tahsis edilen alanlarda ekolojik ürünler satışa sunulacak. Üretime doğrudan katkı sağladıkları ürünlerin pazarlanması ile aile bütçesine destek olduklarını belirten yöre sakinleri mutlu olduklarını söyledi. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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