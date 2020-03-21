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Şebinkarahisar'da yeni tip koronavirüs önlemleri toplantısı yapıldı

Şebinkarahisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin toplantı yapıldı.

21.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:06
Şebinkarahisar'da yeni tip koronavirüs önlemleri toplantısı yapıldı
Şebinkarahisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin toplantı yapıldı.
Kaymakam Taner Tengir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hatice Özkan, İlçe Sağlık Grup Başkanı Uğurgül Adıyaman, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Gül, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kıran, İlçe Tarım Müdürü Kamil Çakır ve diğer ilgililer katıldı.
Tengir, vatandaşlara evlerinde kalmaları yönündeki uyarıları sıklaştırdıklarını söyledi.
Hayvan pazarını iki hafta süreyle kapattıklarını belirten Tengir, "Halk pazarının kapatılması ilçe halkını mağdur edeceğinden dolayı gerekli tedbirler alınarak açık tutulacak. Belediye ile işbirliği içerisinde pazar yerindeki satıcılara maske ve eldiven dağıtacağız. Emniyet güçleri, zabıtalar ve sağlık ekipleri pazardaki vatandaşlarımızı sık sık uyaracak." dedi.
Tengir, ilçedeki fırın, market, manav ve lokantalarda çalışanlara da maske ve eldiven dağıtacaklarını ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Şebinkarahisar, Hatice Özkan, Edibe Şahin, Güncel

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