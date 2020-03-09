Menü
Haberler ›› Güncel ››Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası - Güncel

Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

09.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:46
Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası
Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Belediye Kültür ve İş Merkezi önünde 3 gün süren kampanya kapsamında yaklaşık 500 ünite kan bağışlandı.
Giresun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Şebinkarahisar, Giresun, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak Güncel
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı Güncel
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Güncel
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti