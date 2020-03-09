Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası
Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
09.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:46
Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Belediye Kültür ve İş Merkezi önünde 3 gün süren kampanya kapsamında yaklaşık 500 ünite kan bağışlandı.
Giresun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.
Belediye Kültür ve İş Merkezi önünde 3 gün süren kampanya kapsamında yaklaşık 500 ünite kan bağışlandı.
Giresun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası
Etiketler : Şebinkarahisar, Giresun, Güncel
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