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Şebinkarahisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Vefa Sosyal Destek Grubunun bugüne kadar 2 binin üzerinde vatandaşa yardım ulaştırdığını bildirdi.

12.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:50
Şebinkarahisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları
Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Vefa Sosyal Destek Grubunun bugüne kadar 2 binin üzerinde vatandaşa yardım ulaştırdığını bildirdi.
Tengir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkından koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmamalarını istedi.
Vefa Destek Grubunun bugüne kadar 2 binin üzerinde vatandaşa yardım ulaştırdığını aktaran Tengir, "Ekmeğinden, ilacına, gazetesinden, mutfak ihtiyaçlarına kadar aklınıza gelecek her şeyi ulaştırdık. Ulaştırmaya da devam ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Vatandaşlara çeşitli ödemelerin de evlerinde ulaştırıldığını vurgulayan Tengir, gelecek hafta içerisinde en az 5 bin maskenin de esnafa dağıtılacağını kaydetti.
Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların kendisine ulaşmasını isteyen Tengir, şunları kaydetti:
"Zaman zaman 'çorbada bizim de tuzumuz bulunsun' diyerek yardım kampanyası yapmak isteyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak şu an ilçemizde bir ihtiyaç bulunmuyor. İhtiyacı olan varsa vakfımıza veya şahsıma haber vermeniz yeterlidir. Devlet buradadır ve görevinin başındadır."
Keşap Belediyesi de sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çeşitli ikramlarda bulunuyor.
Başkan Mehmet Emür, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının özveri ile görevlerini yaptığına işaret ederek, "Allah'ın izni ve sizlerin gayreti ile bu musibeti de bertaraf edeceğiz. Ama sizlerin bu özverili çalışmanız sonsuza dek unutulmayacaktır. Her birinize şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şebinkarahisar, Güncel
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