Şebinkarahisar Kent Meydanı'na Kavuşuyor

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin
Yılancı, Kent Meydanı Projesi'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.
Yılancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 bin metrekare alana inşa edilen Kent Meydanı Projesi'nin 5 milyon liraya mal olacağını belirtti.
Meydanın Şebinkarahisar'a yakışır, kentin merkezi olabilecek nitelikte olmasını hedeflediklerini aktararak, şöyle konuştu:
"Tarihi dokusu ve turizm değerleri ile öne çıkmış olan ilçemizde bu meydan tasarlanırken, kale ve eteklerinde yer alan diğer tarihi dokuya yönelmiş olup aynı zamanda Taşhanlar, Fatih
Cami ve bölgede yer alan diğer tarihi yapı kimliğiyle bir mimari kimlik ortaya çıkması hedeflendi."
Edibe Şahin,Şebinkarahisar
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:44