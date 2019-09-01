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Şebnem ferah'tan 'şiddet' tepkisi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nde konser veren Şebnem Ferah, 'Sözde namus' şarkısı öncesinde kadın cinayetlerine ve şiddete tepki gösterdi.

01.09.2019 16:14 Şebnem ferah'tan 'şiddet' tepkisi
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nde konser veren Şebnem Ferah, 'Sözde namus' şarkısı öncesinde kadın cinayetlerine ve şiddete tepki gösterdi.
Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'ne katılan Şebnem Ferah, festival alanına toplanan on binlerce kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde, 'Sözde namus' isimli şarkısını seslendirmeden önce kadın cinayetlerine ve şiddete dikkat çeken Şebnem Ferah, "Madem ki bu konser bizi bir araya getirdi, sizden tüm kalbimle, samimiyetimle bir ricam var. Lütfen hiçbir şeyinizi ahlak bekçiliğine soyunmuş herhangi bir insanın yönlendirmesine müsaade etmeyiniz. Kendi vicdanınıza, içinizdeki güzelliklere, temiz kalbinize, yakınlarınıza, ailenize, dostlarınıza, en önemlisi kendinize güveniniz" dedi.


- Balıkesir

Zeytinli Rock Festivali, Şebnem Ferah, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

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