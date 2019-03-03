Şebnem Schaefer'a Hakaret Dolu Mesajlar Atan Eski Sevgilisinin Cezası Belli Oldu

Güzel sunucu Şebnem Schaefer, bir dönem aşk yaşadığı iş insanı Murat Kadıoğlu ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Schaefer'a hakaret içerikli mesajlar atan ve tehdit eden Kadıoğlu'nun cezası belli oldu.

2 AY KORUMA KARARI VERDİ

İş insanı Murat Kadıoğlu ile ilişkisini bitiren manken ve sunucu Şebnem Schaefer'a 2 ay koruma kararı verildi. Mahkeme, Kadıoğlu'nun Schaefer'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

HAKARET DOLU MESAJLAR

Şikâyet üzerine 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadıoğlu'nun 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan 3 yıla kadar hapis istendi. Kadıoğlu'nun cep telefonundan rahatsız ettiği ve 'Ş... siz, asalak, m...r, zavallı, k....r' gibi sözlerle Schaefer'i tehdit ettiği iddia edildi. Mahkeme tedbir kararına uymadığı takdirde Kadıoğlu'nun 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.