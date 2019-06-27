27.06.2019 21:26
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Sebze fiyatları düştü vatandaşın yüzü güldü

Sebze fiyatları düştü vatandaşın yüzü güldüDİYARBAKIR - Diyarbakır'da sıcak havalarla birlikte hasadı yapılan yaz sebzelerinin fiyatlarına düşüş yaşandı.

Sebze fiyatları düştü vatandaşın yüzü güldü
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da sıcak havalarla birlikte hasadı yapılan yaz sebzelerinin fiyatlarına düşüş yaşandı. Pazardaki fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için poşetlerini doldurdu.
Yaz mevsimiyle birlikte havaların ısınmaya başlaması pazardaki ürünlerin fiyatlarını da etkiledi. Diyarbakır 'da pazar esnafı, ürünlerin fiyatlarının sıcaklığa bağlı olarak düştüğünü belirtti. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde her perşembe kurulan semt pazarında sebzeler 1 ila 5 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
Fiyatlar düştü satışlar yükseldi
12 yıldır pazarcılık yapan Ahmet Bilen , havaların ısınmasıyla birlikte sebze fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi.
Adnan Kızılbağ isimli pazarcı esnafı da, "Fiyatlar geçtiğimiz aylara göre normaldir. Hal çıkış 1 liradan aldığımız patates ve soğan ürününü pazar getirdiğimizde 2 ila 2,5 'TL'ye satıyoruz. Alan da satan da bu durumdan memnun. Havalar çok sıcak, vatandaşlar da akşam üzeri çıkıp alışverişini yapıyor. Ürünlerimizin neredeyse tamamını satıp evin yolunu tutuyoruz" dedi.Sebze fiyatları düştü vatandaşın yüzü güldü
Kaynak: İHA
Diyarbakır , Yerel

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