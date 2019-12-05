Haberler » 3. Sayfa » Sebze halinde yangın paniği - Haberler

Sebze halinde yangın paniği

Konya'da sebze halinde plastik kasaların henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

05.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:02Sebze halinde yangın paniği
'da sebze halinde plastik kasaların henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Adnan Menderes sebze halinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sebze halinde bulunan boş plastik kasaların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden esnaf durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:18 Çavuşoğlu, AGİT 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı - Haberler
14:17 İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı - Haberler
14:15 Ukrayna'nın en popüler taksisi Kedili taksi - Haberler
14:15 Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile görüştü - Haberler
14:13 İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı - Haberler
13:45 Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu - Haberler
13:33 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi - Haberler
13:29 Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı - Haberler
12:55 Hindistan'da cinsel saldırı mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı - Haberler
12:53 'Son Durak' operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edildi - Haberler
5.12.2019 14:19:36