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Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı

Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olması yüzünden ihracat yapılamayınca sebze ve meyve ucuzladı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Ürün bol olduğu için fiyatlarda düştü" dedi.

15.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:03

Koronavirüs salgını nedeniyle gümrük kapılarından tırlarla yapılan sebze ve meyve ihracatı durma noktasına gelince iç piyasada kalan sebze ve meyvelerin fiyatında düşüşler yaşandı. Adana 'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksinde şu anda soğan ve patatesin kilosu 1 lira, sarımsak 25 lira, limon 3 lira, biber 4 lira, portakal 1 buçuk, greyfurt 40 kuruş, salatalık ve domates ise 1'er liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman; İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi önemli sınır kapıları kapalı olduğundan dolayı bütün ürünlerin iç piyasada kaldığını belirterek, fiyatlarında doğal olarak düştüğünü söyledi.

"FİYAT FARKINA BİZ DE ŞAŞIRIYORUZ"

Şu an ürünlerin masrafı karşılamadan satıldığını söyleyen Batman, "Limon geçen sene 8-10 lirayken bu sene 3 lira. Aynı limon ama Ankara ve İstanbul'da 18-20 lira. Biz de buna şaşırıyoruz. Neden bu kadar fiyat farkı var. Tonaj vermek doğru olmaz ama şu an Adana'da çok mal var. İhtiyaca yeteceğinden daha çok mal var. Domates, karnabahar, ıspanak, pırasa ve salatalık fiyatlarında da düşüş var" dedi.

"DEVLETİMİZİN ÇİFTÇİYE VE TÜCCARA DESTEK VERMESİ LAZIM"

Ali Batman, bu hafta Adana'da turfanda soğan hasadının başladığına dikkat çekerek, "Artık yeni soğanlar satışa sunulacak. Depodaki tüccarın elinde kalacak. Devletimizin çiftçiye, tüccara destek vermesi lazım. Benim haldeki esnafımın yüzde 80'i bankalara borçlu. Kredilerinin faizlerini bile ödeyemiyor. İnşallah hükumetimiz bu konulara el atacaktır" dedi.

"ÜRÜNLERİ ELİMİZDEN ÇIKARTAMIYORUZ"

Kabzımal Umut Şen ise ellerinde 75 tona yakın ürün bulunduğunu belirterek, "Sınır kapıları kapandığından dolayı bizler bu ürünleri elimizden çıkartamıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu ürünler iç piyasaya gidiyor şu anda ama iç piyasa içinde araç kalkmıyor. Sınır kapıları mutlaka açılmalı. Şu anda fiyatlar düşük. Patatesin kilosu 1 lira 50 kuruş. Normalde 2 lira 50 kuruş olması lazımdı" diye konuştu.

Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Batman, İhracat, Batman, Adana, Ekonomi
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