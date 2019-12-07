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Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara bölgesinde Kasım ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 15,71 ile kadın için spor ayakkabısı olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 30,38 ile ıspanak oldu.

07.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:56Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı
DÜZCE(İHA) – Doğu bölgesinde Kasım ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 15,71 ile kadın için ayakkabısı olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 30,38 ile ıspanak oldu.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Kasım ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, , Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 0,32 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,38 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgedeki fiyat artışı yüzde 9,99 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 10,56'nın 0,57 puan altında gerçekleşti.

Doğu Marmara Bölgesinde fiyatı en çok artan ve azalan maddeler ise şu şekilde sıralandı. Kadın için spor ayakkabı yüzde 15.71, Kek yüzde 15.11, Domates yüzde 14.70, Çocuk elbisesi yüzde 12.15 ve Ekmek yüzde 1.55 arttı. Ispanak yüzde 30.38, Portakal yüzde 24.27, Karnabahar yüzde 22.66, Pırasa yüzde 21,08 ve Limon yüzde 12.49 fiyatı düştü. - DÜZCE

Marmara, Düzce, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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