Haberler » Güncel » Haber

Sebze ve meyve halinde silah operasyonu (2)

Osmaniye Sebze Meyve Hali'nde, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

05.10.2019 15:21
Osmaniye Sebze Meyve Hali'nde, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine, operasyon düzenledi.
Hal içerisinde 69 iş yeri ve bir idare binasında, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında yer aldığı 270 personelle yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 312 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Sebze ve meyve halinde silah operasyonu (2)

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 Antalya'da fırtına sonrası deniz keyfi
18:30 Bisikletten düşerek ölen paşa, toprağa verildi
18:30 Bağdat'ta göstericilere müdahale: 5 ölü
18:30 Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
18:26 4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Okçuluk Gösterileri
18:26 "Afşin İçin Çal-2" klibinin tanıtımı yapıldı
18:26 Ak parti'li zengin'den kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' özeleştirisine cevap: gülüyorum