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Sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon: 8 gözaltı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, farklı illerdeki üreticilerden parasını ödemeden aldıkları 3 milyon lira değerindeki sebze- meyveyi satıp, elde ettikleri para ile tefecilik yaptıkları belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

04.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:03Sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon: 8 gözaltı

EDİRNE'nin ilçesinde, farklı illerdeki üreticilerden parasını ödemeden aldıkları 3 milyon lira değerindeki sebze- meyveyi satıp, elde ettikleri para ile tefecilik yaptıkları belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

Edirne İl Komutanlığı ekipleri, bir çetenin Uzunköprü ve Muğla'daki üreticilerden, 3 milyon TL sebze-meyve alıp, parasını ödemediğini, sattıkları ürünlerden elde edilen parayla da tefecilik yaptığını belirledi. Jandarma, çete üyeleri ile adreslerini tespit edip, 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 8 çete üyesi yakalanarak, gözaltına aldı. Çetenin, para verdikleri kişilerden alacaklarını tehdit ya da şiddet kullanarak, tahsil ettikleri de belirlendi.

Operasyon kapsamında 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 15 mermi, 10 boş senet, 6 alacak- verecek çizelgesi, 3 milyon lira değerinde 5 çek, 8 senet ve 45 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorguları sürüyor.



Uzunköprü, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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