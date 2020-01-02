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Sebze ve meyveden mor bazlama üretildi

Özbal Bazlama İşletmecisi Necla Özgen sebze ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden mor bazlama üretti.

02.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:08 Sebze ve meyveden mor bazlama üretildi
Özbal Bazlama İşletmecisi Necla Özgen sebze ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden mor bazlama üretti.

İlçe Tarım Müdürü Ümit Alkoç, beraberinde işletmeci Özgen ile Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek üretilen mor bazlama hakkında bilgi verdiler
Özgen, 'de ilk defa Kızılcahamam'da üretilen mor bazlamanın içeriği sebze ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluştuğunu belirterek, "Antosiyaninler güçlü bir antioksidan kaynağı. Mor bazlama düşük glisemik indekse sahiptir. Kan şekerini ani yükseltmemesi ve hipoglisemi ataklarına engel olması nedeniyle de şeker hastaları için de tavsiye ediliyor." dedi.
Acar, belediye olarak her zaman yeniliklere açık olduklarını belirterek, mor bazlamanın sektörü katkı sunacağını söyledi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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