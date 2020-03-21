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Sebze ve meyveleri streç filme sararak müşterilerine sundu

VAN'ın Erciş ilçesinde İzzet Albayrak (52), işlettiği markette, reyonlarda bulunan sebze ve meyveleri streç filme sararak koronavirüs salgınına karşı önlem aldı.

21.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:42
Sebze ve meyveleri streç filme sararak müşterilerine sundu

VAN'ın Erciş ilçesinde İzzet Albayrak (52), işlettiği markette, reyonlarda bulunan sebze ve meyveleri streç filme sararak koronavirüs salgınına karşı önlem aldı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde de tedbirler alınmaya devam ediliyor. Erciş ilçesinde bir market, hijyen koşullarda müşterilerine hizmet vermek için reyonlarında bulunan meyve ve sebzeleri sterç film ile sararak müşterilerine sunmaya başladı. Hem tozdan hem de gelen müşterilerin eliyle ürünü kontrol etmesini önlemek için ürünleri streçlediklerini anlatan market sahibi İzzet Albayrak (52), böylelikle müşterilerin daha sağlıklı alışveriş yapmalarını sağladıklarını söyledi.

Koronavirüsün tüm dünya ülkelerini tehdit ettiğini belirten Albayrak, "Biz de market sahibi olarak açıkta bulunan sebze ve meyvelerimizi paketler halinde streçleyerek müşterilerimizin ellerinin değmesini önledik. Bu uygulamayla daha sağlıklı ortamda müşterilerimiz gelip paketler halindeki sebze ve meyvelerini alabilecekler. Ayrıca hiç kimse panik yapmasın, stoklarımızda her türlü mamullerimiz bulunmaktadır" dedi.

Markete gelen müşteriler ise uygulamanın güzel ve yerinde olduğunu, el değmeyen ve paketlenen sebze, meyveleri daha güvenle aldıklarını söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Erciş, Güncel

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