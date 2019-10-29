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Sebze yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Sebze yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı Kamyonda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tıra arkadan çarpan sebze yüklü kamyonda sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

29.10.2019 23:06
Sebze yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Kamyonda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tıra arkadan çarpan sebze yüklü kamyonda sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza 20.30 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakarya'dan yüklediği sebzeler ile İstanbul yönünde seyir halinde olan M.A.M. idaresindeki 54 LB 037 plakalı kamyon, İzmit mevkiinde kontrolden çıkarak S.A. 34 UU 3270 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan sürücü M.A.M. ve E.Y. araç içinde sıkışarak yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Sebze yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

İtfaiye, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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