Sebzede şampiyon ıspanak, yükselen lezzet edamame

Dört mevsimi yaşadığımız harika bir coğrafyada bulunuyoruz. Haliyle bu bereketli topraklarda yetişen çeşit çeşit meyve ve sebzenin de en taze haline erişebilme şansına sahibiz. Peki biz Türkler ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine enfes sebze yemeklerinin yapıldığı bu coğrafyada sebze ve baklagil yemeklerini ne kadar seviyoruz?

İşte Yemeksepeti bu sorunun cevabını dünyada her yıl 17 Haziran günü kutlanan 'Sebze ile Beslenme Günü' için araştırdı ve ilginç sonuçlara ulaştı.

Geçtiğimiz yıla göre sebze ve baklagil yemekleri siparişinde yüzde 80 artış oldu

İçinde bulunduğumuz dijital çağ pek çok konuda alışkanlıklarımızı değiştirirken yeme alışkanlıklarımız da haliyle değişime uğradı. Daha hızlı yaşadığımız, nüfusun çalışma hayatına daha çok katıldığı bu dönemde artık zaman bizim için çok daha değerli. Evde yemek yapmanın yerini online yemek siparişine bıraktığı bu dönemde kullanıcılar da artık her tür mutfağa kolaylıkla ulaşma imkânı bulabiliyor.

Genelde evde yapmayı tercih ettiğimiz sebze yemeklerinin sipariş oranlarındaki yüksek artış da bunu doğruluyor. Sipariş oranını her geçen yıl arttıran sebze yemekleri bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 80 artış gösterdi.

Sebze ve baklagilde favori ilk 5: Ispanak, kuru fasulye, sebzeli wrap, taze fasulye ve mücver

Kullanıcıların şampiyon koltuğuna oturttuğu sebze ise ıspanak oldu. Ispanağı sırasıyla kuru fasulye, sebzeli wrap, taze fasulye ve mücver izledi.

Yükselen yıldız Japon edamame

Geleneksel sebze yemeklerinin arasından sıyrılarak siparişlerde üst sıralarda yer almayı başaran lezzet ise şaşırttı. Japon mutfağının yeşil soya fasulyesi edamame ise sebzede bu yılın yükselen lezzeti oldu.

Sebze yemeklerine günlük ortalama 20 TL harcıyoruz

Yılın ilk yarısında sebze yemeklerini sipariş edenlerin günlük ortalama sepet tutarı 20 TL oldu.

Sebze yemeklerini en çok kadınlar seviyor

Sebze yemekleri sipariş edenlerin cinsiyetlerine bakıldığında kadınların sebze yemeklerine eğiliminin erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Yılın ilk yarısında sebze yemeklerini sipariş eden kadınların oranı yüzde 54 olurken erkeklerin oranı ise yüzde 46 oldu.

Sebze yemeklerini en çok 29-33 yaş gurubu sipariş ediyor

Her yaş grubundan insanın sipariş ettiği ev yemeklerini az bir farkla da olsa 29-33 yaş gurubundakilerin daha fazla sipariş verdiği görüldü.

Sebze yemekleri en çok hafta içi sipariş ediliyor

Şüphesiz sebze ve ev yemeklerinin özlemini en çok haftanın beş günü çalışanlar ve öğrenciler çekiyor. Hafta sonuna kıyasla hafta içi çok daha fazla sipariş edilen sebze yemekleri de bu tezi doğruluyor.