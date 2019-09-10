Sec açıklamalarıyla bitcoin toparlanıyor

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'de haftanın ilk işlem günü izlenen düşüş eğiliminin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'ndan (SEC) gelecekte bir Bitcoin ETF'sine (Bitcoin borsa yatırım fonu) yeşil ışık sinyallerinden sonra Bitcoin hafif toparlanarak 10 bin 283 dolardan işlem gördü.

SEC Başkanı Jay Clayton, CNBC'ye verdiği röportajda Bitcoin ETF'sinin gelecekte olası göründüğünü fakat "daha yapılacak çok iş olduğunu" söyledi. Clayton, söz konusu işler kapsamında borsa operatörlerinin platformlarında manipülasyon yapmadıklarına dair kanıt sunmalar gerektiğini belirtti. Clayton ayrıca, kripto para birimleri piyasalarının düzenlemeye tabi tutulamayan yapısı sebebiyle SEC'in endişeli olduğunu ve böyle bir ortamda olası bir Bitcoin ETF'sinin küresel ekonomiye tehdit oluşturabileceğini vurguladı.

Söz konusu açıklamaların ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.28 artışla 10 bin 283 dolara yükseldi ve 184 milyar 353 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,678 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 69'u yükseldi ve yüzde 18.10 ile en çok 85'inci sıradaki Zcoin değer kazandı. En büyük 10'daki artışa da yüzde 5.06 ile EOS öncülük ederken, yüzde 4.43 ve yüzde 2.19 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin SV ve Monero düştü.

Piyasadaki yatay seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 264 milyar 705 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 59 milyar 306 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.28

2.Ethereum yüzde 2.18

3.Ripple yüzde 1.19

4.Bitcoin Cash yüzde 1.83

5.Litecoin yüzde 4.42

6.Tether yüzde 0.05

7.EOS yüzde 5.06

8.Binance Coin yüzde 0.45 artarken

9.Bitcoin SV yüzde 4.43

10.Monero yüzde 2.19 düştü. (Grafik)



Kaynak: DHA