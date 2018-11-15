Seçen, 2000 Evler Mahallesinde Asfalt Çalışmalarını İnceledi

15 Kasım 2018 Perşembe 14:49



15 Kasım 2018 Perşembe 14:49

Belediye Başkanı Seçen, 2000 Evler Mahallesi'nin 5., 6., 7. ve 8. yolda başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin ana yollarının sağlıklı bir alt yapının oluşturulmasıyla birlikte sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 2000 Evler Mahallesi 5., 6., 7. ve 8. yolda başlatılan sıcak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Devam eden sıcak asfaltlama çalışmalarına ilişkin olarak Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Seçen, sıcak asfalta kavuşturulan sokaklarda vatandaşlarla da görüşerek, bu yöndeki çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.Seçen, bölgede sıcak asfaltlama çalışmalarının hava şartlarının el vermesi halinde devam edeceğini kaydetti. - NEVŞEHİR