Seçen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Arı ile Seçim Gezisine Katıldı

Nevşehir
Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı
ile birlikte seçim gezilerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ve AK Parti teşkilat yöneticileri, Fevzi Çakmak
Caddesi üzerinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundular.
Başkan Seçen ve AK Parti Belediye Başkan adayı Arı, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet ettiler. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA