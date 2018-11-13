Seçen, Halk Gününde Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

13 Kasım 2018 Salı 12:06



13 Kasım 2018 Salı 12:06

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, uygulamaya geçirdiği Halk Günü'nde makamında vatandaşların sorun, istek ve dileklerini dinledi.Belediye Başkanı Atilla Seçen, randevu almaksızın makamında kabul ettiği vatandaşların taleplerini dinliyor.Vatandaşlar tarafından iletilen sorunların en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması amacıyla İlgili Belediye Başkan Yardımcıları ve hizmet birimlerinin müdürlerine gerekli talimatlarında verildiği halk günü uygulaması, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanıyor.Belediye Başkanı Atilla Seçen, göreve gelir gelmez uygulamaya başlattığı halk günü uygulaması ile vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlara diret olarak kendisinin müdahil olduğunu belirterek, kendisine iletilen sorunların seri bir şekilde çözümünün de sağlandığını ifade etti.Seçen, uygulamadan vatandaşların memnuniyetini görmekten de büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek " Halkımız ile iç içe bir şekilde yaşanılan sorunlara çözüm üretilmesinin yanı sıra, vatandaşlarımız tarafından hizmetlere ilişkin bizlere oldukça güzel önerilerde sunuluyor. Belediye-Halk dayanışması içerisinde böyle bir uygulamanın başarılı bir şekilde sürmesini görmek beni de ayrıca mutlu ediyor" dedi. - NEVŞEHİR