Seçen, Hemşehrilerine Mesaj İle Veda Etti

3 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve Nevşehir Belediye Meclis üyelerinin de oy birliği ile büyük bir onur makamı olarak değerlendirdiği Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini mesajında aktaran Başkan Seçen " 17 yıldan beri AK Parti'nin'Halka Hizmet, Hakka Hizmettir' temel düşüncesini hayatımızın her anında düstur edinerekdeğerli hemşehrilerime en nitelikli hizmetleri sunabilme çabası ile hareket ettim. Bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimin hizmetlerimizden eşit şekilde yararlandırılması, bizlerin olmazsa olmazı oldu. Parti ayrımı yapmaksızın hemşehrilerimizin gönüllerine dokunabilmek için gayret gösterdim. Hemşehrilerimizin gönüllerini kazanıp, onlarla hemhal olmak kanaatime göre duyguların en güzeli. Görev sürem içinde kapımızı sürekli açık tuttum, periyodik olarak düzenlediğimiz halk günü uygulaması ile yaşanılan sorunlara, tüm görev arkadaşlarımla birliktebirinci elden çözümler üretmeye çalıştık. " dedi.

Hemşehrileri vesivil toplum teşkilatları ile birlikte etkili bir işbirliğini ortaya koymaya özel bir önem verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Seçen, kısa sürede alt yapısı tamamlanan ana yolların sıcak asfaltla kaplanması, yeşil alanların çağın gerektirdiği modernizasyon ile yenilenmesi gibi temel alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için var gücü ile çalıştığını kaydeden Başkan Seçen mesajının son bölümünde şu görüşlere yer verdi: " Her zaman ifade ettiğim gibi 'Mahkeme Kadıya Mülk Değildir.' Elbette bir görevin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. 3 Mayıs 2018 tarihi itibariyle bize verilen bu onurlu hizmet makamını 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçim sonunda bir değerli kardeşimize büyük bir gurur ileteslim edeceğim. Hemşehrilerimin belediye başkanlığım dönemimde şahsıma gösterdikleri ilgi ve alaka her türlü takdirin üzerindedir. Kısa zamanda birlikte kurduğumuz bu köklü bağ, bundan sonraki süreçte de devam edecektir.Değerli Hemşehrilerimin şuna yürekten inanmasını istiyorum ki,bu şehir, sadece ülkemizin değil, tüm dünya milletlerinin de gıpta ile baktığı eşsiz bir coğrafyada yer almaktadır. Şehrimizin, sahip olduğu kültür, tarih ve doğal zenginlikleri iledünya çapında edindiği bu güçlü temel değerleri uzun yıllar devam ettirmesinin, her alanda ortaya konulacak gelişme ve büyüme hamleleri ilemümkün olabileceğine inanıyorum. Sevgi ve hoşgörü ile yoğrulan ve köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan Nevşehir'invizyon sahibi, dirayetli, becerili, önümüzdeki yıllara ışık tutabilecek projelere sahip ve Şehr' ül Emin değerleri ile bezenmiş yöneticilerin işbaşına getirilmesi ilegelişen ve büyüyen bir şehir vizyonuna sahip olunabileceğine yürekten inanıyorum. Yapılacak bu seçimin öncelikli olarak şehrimize, ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlara vesile olmasını yüce Allah'dan niyaz ediyor, tüm hemşehrilerime gönül dolusu sevgi ve muhabbetlerimi gönderirken tüm hemşehrilerime haklarımı helal ediyor,her bir kardeşimin de şahsımahaklarını helal etmelerini özellikle istirham ediyor, bu duygular içerisinde hemşehrilerime sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Kaynak: Bültenler