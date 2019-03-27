Kaynak: İHA

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçim sonrasında başkanlık görevini yeni belediye başkanına teslim edecek olan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, veda ziyaretlerini sürdürüyor.Veda ziyaretleri kapsamında Nevşehir Belediyesi hizmet birimlerindeki personel ile vedalaşan Başkan Seçen, öğleden sonra da üst düzey yöneticilerini ziyaret etti.Öğleden sonraki veda ziyareti çerçevesinde ilk olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret eden Seçen, görev yaptığı süre içerisinde sıkı bir işbirliği içerisinde çalışma yaptıkları Rektör Bağlı' ya bundan sonraki çalışmalarında başarı dileğini iletti.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar Bağlı' da 10 aylık Belediye Başkanlığı döneminde Başkan Seçen 'i her zaman yanlarında önemli bir güç olarak bulduklarını belirterek, Seçen' e Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne yönelik hizmetleri için teşekkür etti ve bundan sonraki hayatında başarı temennisinde bulundu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Rektör Bağlı, ziyaretin anısına ve şehre yaptığı çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Atilla Seçen'e çini tabak takdim etti.Belediye Başkanı Seçen daha sonra Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit'i de makamında ziyaret ederek veda etti. . Seçen, İl Jandarma Komutanı Yiğit'e bundan sonraki meslek hayatında üstün başarılar diledi.Başkan Seçen Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin'e de veda ziyaretinde bulundu. Seçen, görev süresi içerisinde her kurum ve kuruluş ile sıkı bir işbirliği geliştirmeye özel bir önem verdiklerini belirtti. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e bundan sonraki görev süresinde başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı da makamında ziyaret eden Başkan Seçen, Artunay 'ın şehrin güvenli bir şehir olması noktasında tüm ekip arkadaşları ile birlikte ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirterek, hizmetleri için teşekkür etti.Bugün son olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, sıkı bir işbirliği içerisinde çalışma imkanı bulduğu Vali Aktaş'a kalbi teşekkürlerini iletti. Seçen,10 ayı aşkın bir süreden beri yürüttüğü Nevşehir Belediye Başkanlığı döneminde büyük bir yakınlık gördüğü Aktaş'a teşekkür etti ve bundan sonraki çalışmalarında üstün başarı dileklerini iletti.Vali Aktaş 'da 3 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile uyum içerisinde hizmet etme imkanı bulduğunu dile getirdi ve Seçen'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR