Seçer: "250 milyon TL'lik borçlanmayı, SGK ve maliye borçlarını ödemek için istiyoruz"

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Meclisinin Kasım 2019'da onay verdiği 250 milyon TL'lik borçlanma yetkisinin, İller Bankası ya da ticari bankalardan yapılması için meclis üyelerinden onay istedi. Seçer, "Bizim bunu isteme nedenimiz, SGK ve maliye borçlarından bir an önce kurtulmak" dedi.Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin mart ayı birinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantının en önemli gündem maddesi, SGK ve Maliye borçlarının ödenebilmesi için 250 milyon TL borçlanma yapılabilmesi amacıyla Başkan Seçer'e yetki verilmesi teklifi oldu."Bu krediyi isteme nedenimiz, biriken SGK ve maliye borçlarından bir an önce kurtulmak"Mersin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı çerçevesinde devam eden yatırımların tamamlanması ve yeni yatırımların yapılması için yeni borçlanmaya gidilmesine ihtiyaç duyulmuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesinde iç borçlanma yapabilmesi için faiz hariç 250 milyon TL borçlanma yapabilme yetkisi, 29 Kasım 2019'da Büyükşehir Belediyesi 2020 bütçesinin karara bağlandığı meclis toplantısında kabul edilmişti. Bu kapsamda İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 250 milyon TL borçlanma yapılmasıyla ilgili teklif, meclis üyelerine sunuldu.Başkan Seçer, yaptığı konuşmada, "Bütçe denkliği için borçlanma miktarı var; 250 milyon TL. Bugün bunu ivedi getirmemin temel sebebi, son anda gelişen bir olayla ilgili. Arkadaşlarımız komisyonlarda değerlendirecek. İvedi bir piyasa borçları ya da zorunlu ödemelerle ilgili bir talebimiz değil bu. Biriken SGK ve maliye borçları var ve bize yüksek faiz yazıyor. Şu anda faizler de son derece düşük. Daha önce niyet ettim ama yeni yıl girer girmez böyle bir şeye kalkışmanın doğru olmadığını düşündüm. Geçtiğimiz yıl sonunda biriken yaklaşık 40 milyon lira borcun 20 milyon civarını tek celsede ödeme yaptık. Vergi borçlarından biriken 14 milyon borcun da yarısını tek celsede ödedik. Faizler yüksek olduğu için 27 milyon liralık ödeme yaptık. O dönemde sizlerin de desteği ile ekim ayında aldığımız borçlanmayı aralık ayında kullandık. İyi oldu, faizler bir hayli gerilemişti. Ancak şimdi bu komisyonlarda görüşülsün. Bizim bunu isteme nedenimiz, SGK ve maliye borçlarından bir an önce kurtulmak. Bir taraftan bankaya borçlanacağım devlete ödeyeceğim; devlete yüksek faiz ödüyorum ondan kurtulacağım, bir yandan da devlet benden gelir elde etmiş olacak. Ben bu parayı bankalardan daha ucuz maliyetli bulabilirim. Şu anda ihtiyaç mukabilinde kullanacağız. Bu borcun tamamını yasal olarak kullanamayız. Bir önceki yılın gelir bütçesinin yeniden değerleme oranından elde ettiğimiz rakamın yüzde 10'unu kullanabiliriz, hepsini kullanma anlamına gelmiyor. Bunu almaktaki amacımız yüksek ödenen faizi düşürme" dedi.Konuşmaların ardından madde ilgili komisyonlara havale edildi."Balıkçı Barınağı bize tahsis edilirse çok güzel yatırımlar yapabiliriz"Balıkçı Barınağı ile ilgili tahliye kararı konusunda meclis üyelerinden gelen soruları yanıtlayan Başkan Seçer, "Balıkçı Barınağının 2017'de Milli Emlak'tan tahsisini istemişiz. Sayın bakanın, siyasetçilerin takip ettiği, bize tahsisi ile ilgili bir konu. Bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Bize ait bir yer değil ama temizliği, güvenliği sorumluluk alanı olmadan yapıyoruz. Tabiri caizse davul başkasının kucağında, tokmak bizim elimizde. Yaptığımız işin de kıymeti yok. Biliyorsunuz daha önce Taşucu limanında da aynı konu oldu. Bize tahsisi kısa süreli yapıldı. 'Uzun süreli yapın, güzel projeler yapalım' dedik ama maalesef bu konuda bize yardımcı olan olmadı. Balıkçı Barınağı konusunu Plan Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlar bana aksettirdiler, görüştük. Şu anda komisyonda bekliyor. Oradaki balıkçı esnafımızın, amatör balıkçıların mağduriyet yaşamasını istemem. Tekne lokantalar var, birçok insan oradan ekmeğini çıkarıyor. Yeniden gözden geçirelim. Bize tahsisi olursa fiziki koşulları çok güzel olan farklı yatırım yapabiliriz" diye konuştu.Toplantıda, Mersin'in önemli festivalleri arasında yer alan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline Büyükşehir Belediyesi tarafından 500 bin TL maddi destek verilmesi ile ilgili teklif, meclis üyelerince oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi.Öte yandan, gündem dışı olarak görüşülen Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne 2020 yılında 500 bin TL maddi destek yapılması ile ilgili konu görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi. - MERSİN

