Seçer: "Bize katkı sunacak kim varsa buyursun gelsin"

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aldığı kararlarda ve kentin sorunlarına yönelik ortaya koyduğu politikalarda, sivil toplum örgütleri, odalar ve sendikaların fikirlerine önem verdiğini belirterek, "Bu kenti hep beraber çok daha iyi noktalara getirelim. Bizleri takip edin, izleyin ve denetleyin" dedi.Başkan Seçer, İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının kuruluşunun 65'inci yılı dolayısıyla düzenlenen baloya katıldı. Seçer, meslekte 50. yılını dolduran üye Servet Eratalay'a plaketini verdi.Kuruluş balosunda bir konuşma yapan Seçer, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların çok önemli yapılar olduğunu belirterek, "Bu yapılar bir araya gelip sadece kendi alanlarında güç birliği oluşturup, kendi menfaatlerine ya da faydalarına olacak konularda çalışmıyorlar. Bir anlamda bunlar siyasetçilere istikamet çiziyor, öneriler getiriyor, doğru yolu gösteriyor, olması gerekeni gösteriyor. Yasalar yapılırken onların önerileri parlamentoda karşılık buluyor. Modern, çağdaş, katılımcı demokrasilerde bu böyle" dedi.Belediye başkanı seçildikten sonra aldığı kararlarda ve kentin sorunlarına yönelik ortaya koyduğu politikalarda, sivil toplum örgütleri, odalar ve sendikaların fikirlerine önem verdiğini ifade eden Seçer, "Buna zorunlu olduğum için değil, inandığım, demokrasi kültürüm böyle olduğu için, kentin aktörleri ile beraber düşünmek, çözüm yolları üretmek, bunları uygulamaya koymak, olumlu ya da olumsuz sonuçları beraber göğüslemek, olumlu ise hep beraber takdir edilmek, olumsuz ise de kamuoyundan gelecek tepkileri hep beraber göğüslemek için bunu yapıyorum" diye konuştu."Bize katkı sunacak kim varsa buyursunlar gelsinler"Mersin'de yapılan imar planlarından da söz eden Seçer, "İmar planları yapılıyor. Bütün TMMOB bileşenleri ile baro ile bu konuda bize katkı sunacak kim varsa buyursun gelsinler. Benim hiç bir önerim olmayacak. Ben yöneticiyim, siyasetçiyim. Ben bir şehir plancısı değilim, statik hesabını sizin gibi yapamam. Yasaları her ne kadar eski bir parlamenter de olsam, hukukçular gibi, hele de spesifik konularda uzman insanlar gibi yorumlayamam. Benim yapacağım, ortaya çıkacak bir karar, güveneceğim beyinlerden çıkmalı. O beyinlerin, o yüreklerin son derece kaliteli ve değerli olması lazım" ifadelerini kullandı."Ben kente barış, huzur, dürüstlük, çalışma ve vizyon vaat ediyorum"Artık Mersin'de yeni bir dönemin ve bakış açısının başladığını vurgulayan Seçer, "Bu kenti hep beraber çok daha iyi noktalara getirelim. Bizleri takip edin, izleyin ve denetleyin. Ama sizden ve tüm hemşehrilerimden bir ricam var; her konuda uzmanmış gibi bizi eleştirmeyin. Bırakın her konunun uzmanı beni eleştirsin ama bizim enerjimizi almayın. Türkiye'nin çok önemli bir süreç yaşadığını hepimiz biliyoruz. Bizim birlik olmaya ihtiyacımız var. Ben kente barış, huzur, dürüstlük, çalışma ve vizyon vaat ediyorum. Bunu da sizlerin desteği ile yapacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN