Seçer: "Büyükşehir olarak hal esnafına ve üreticilere gerekli desteği vereceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin tarımının ve tarıma can veren üreticinin kalkınması için plan ve program dahilinde projeler hayata geçireceklerini belirterek, "Büyükşehir olarak hal esnafına ve üreticilere gerekli desteği vereceğiz" dedi.



Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği (Mersemkom) tarafından Hal Arena Mersin Tarım Sergisi düzenlendi. Tarım sergisinin açılışına, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, STK temsilcileri, hal esnafı ve çiftçiler katıldı.



Mersemkom dernek binası yanında gerçekleştirilen tarım sergisinde firmaların stantlarını gezerek hayırlı işler dileyen Seçer, açılışta konuşmada, Mersin tarımının gelişmesi ve üreticilerin hak ettikleri değeri görmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. Yeniden üreten bir Türkiye olabilmek için tarım sektörüne ve üreticilere destek olunması gerektiğini ifade eden Seçer, Mersin tarımının ve tarıma can veren üreticinin kalkınması için plan ve program dahilinde projeler hayata geçireceklerini belirtti.



"Hal esnafına potansiyel suçlu muamelesi yapılmasını doğru bulmuyorum"



Tarımın sadece Mersin için değil, Türkiye ekonomisi için önemli bir sektör olduğunu ifade eden Seçer, "Sizlerin sorunlarına yabancı bir belediye başkanı değilim. Halden anlıyorum, halcilikten de anlıyorum. Meşakkatli bir iş yapıyorsunuz. Fiyat artışlarının sebebi genelde komisyoncu esnafı olarak görülür. Aslında böyle bir şey yok. Bu sorunların nedenlerini iyi tespit edersek sorunları çözebiliriz. Bu kesime potansiyel suçlu muamelesi yapmayı doğru bulmam, yapanı da eleştiririm. İçime de sindiremem. Haktan yana olmak lazım" diye konuştu.



"Haldeki sorunların çözülememesi bizim meselemiz"



Büyükşehir Belediyesi olarak hal tesisi faaliyetlerden sorumlu olduklarını ve gerekli tedbirleri alacaklarını kaydeden Seçer, "Buradaki sorunların çözülememesi bizim meselemizdir. Bundan sonra yeni belediye başkanı olarak burada oluşacak sorunların çözümü bize aittir. Kolaycılığa giderek bu sorunları kimsenin üzerine atamayız. Yeni yapılacak düzenlemeye göre belediyeler olarak bundan sonraki süreçte biz de yerimizi alacağız. Mevcut koşullar içerisinde eksikleri tespit ediyoruz. Yeni bir hal müdürü atandı. Gerekli tedbirleri alacağız" şeklinde konuştu.



Üreticinin olmadığı yerde ne halin ne de hal esnafının olacağını vurgulayan Seçer, üreticinin hayati önem taşıdığının altını çizdi. Özellikle girdi ve mazot fiyatlarının yüksekliği başta olmak üzere üreticinin sorunlarının daha büyük olduğunu dile getiren Seçer, "Zirai ilaç, gübre ve tohum fiyatları tarımsal üretimde kazancı etkileyen 3 temel faktördür. Bu sorunları çözmek hükümetin konusu ama biz belediyeler olarak gerekli desteği vereceğiz. Büyükşehir belediyeleri gerçekten büyük kaynakları olan belediyeler, yeter ki büyük düşünen insan olsun. Biz çok güzel çalışmalar yapacağız. Mersin'i çok daha iyi noktalara getirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Bizim görevimiz üreticilere hizmet etmek"



Tarım sektöründe özellikle küçük çiftçiler, küçük aile işletmeleri, örtü altı üretim yapan ya da açık alanda sebze-meyve üretimi gerçekleştirenlere destek vereceklerini belirten Seçer, şöyle devam etti: "Üreticilerimize yönelik teknik yardımlar, sulama borusu yardımları ve nakdi yardımlara kadar birçok alanda katkılarımız olacak. Onların daha kaliteli, daha yüksek ürün almalarını sağlayacak projeler üzerinde katkı sağlayacağız. Bir arada olmalarına katkı sunacak oluşumlarda kendilerine destek verecek bazı önlemlerimiz olacak. Bizim görevimiz sizlere hizmet etmek."



Konuşmaların ardından Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, Başkan Seçer'e katkılarından dolayı plaket verirken, Başkan Seçer de derneğin onursal başkanı Refik Canatan'a plaket takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA