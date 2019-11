Seçer'den bakanlığa 'denetimleri sıklaştırın" çağrısı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında gündeme getirilen kaçak kesimler ve sucuk gibi ürünlerde at eti çıkmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu. Seçer, "Kaçak kesim yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığını daha etkin göreve davet ediyorum; denetimleri sıklaştırsınlar" dedi.Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısının birinci birleşiminde, Mersin'deki kaçak kesimler de gündeme getirildi. CHP'li Meclis Üyesi Hasan Özalp Önal, dilek ve temenniler bölümünde söz alarak, geçen ay Tarım ve Orman Bakanlığınca sucuk numuneleri alınarak yapılan incelemeleri anımsattı. Bu incelemelerde, sucuk numunelerinde ağırlıklı olarak at eti ve baş eti gibi sucuğun içinde bulunmaması gereken muhteviyatlar bulunduğunu belirten Önal, "Daha sonra bu firmalar halka açıklanmıştı. Bu anlamda Mersin'de mezbahaların dışında kesim yapıldığına dair birçok dedikodu var. Belediyemizin bu çerçevede yaptığı bir çalışma var mı? Bunlar nasıl engellenecek?" diyerek, Başkan Seçer'den yanıt istedi."Kaçak kesim yapılıyor. Denetimi sıklaştırsınlar"Başkan Seçer de Büyükşehir Belediyesi olarak son 7 aylık sürede özellikle kaçak kesimleri önlemek için yaptıkları çalışmaları anlattı. Büyükşehir Belediyesinin, Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar 8 ayrı noktada mezbahası bulunduğunu söyleyen Seçer, "Biz, kasapların ve et ticareti yapan şirketlerin mümkünse kesimleri burada yapmalarını istiyoruz ama tek başına bunu sağlayamıyoruz. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konuda sorumludur. Buradan daha etkin göreve davet ediyorum; denetimi sıklaştırsınlar" çağrısında bulundu."Kaçak kesim yapılıyor"Büyükşehir Belediyesinin mezbahalarındaki kesim ile dışarıdaki kesim arasında fersah fersah fark olduğuna dikkat çeken Seçer, "Kaçak kesim yapılıyor. Denetimsiz, halk sağlığına aykırı şekilde bunlar tüketime giriyor. Diğer taraftan bizler denetim yapıyoruz, yapmıyor değiliz. Zabıta ve Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile beraber düzenli olarak bu denetimleri yapıyoruz. Ancak damgasız etlere el koyma yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığına ait. Dolayısıyla bu çalışmaları eşgüdümlü götürmek zorundayız" diye konuştu.Mezbahaları özel sektöre devretme düşüncesinin ortaya çıktığını ve bu çerçevede Kasaplar Odası, Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yöneticileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ilgili şube müdürüyle bir toplantı yaptıklarını anlatan Seçer, "Bu konuyu toplantıda geniş boyutuyla ele aldık. Ancak bu işin içinden çıkamadık ve 'Belediye bu mezbahaları işletsin' dedik. Şu anda kendimize göre bir yönetim anlayışıyla yeni tedbirler aldık ve mezbahaları daha ciddi bir şekilde işletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN