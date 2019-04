Seçer: "İtiraz Ediyorlar, Bizim Oyumuz Artıyor"

Kaynak: İHA

Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer , rakip partilerin itirazları nedeniyle henüz mazbatasını alamadığını belirterek, "İtiraz ediyorlar. Sandıklar açılıyor. Biz karlı çıkıyoruz" dedi. CHP 'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldığı 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit 'in görevi devralması nedeniyle düzenlenen devir teslim törenine katıldı.Yenişehir Belediyesi önündeki törende konuşan Seçer, "Her şey daha güzel olacak. İnanırsanız, samimiyetle isteyip çalışırsanız aşamayacağınız engeller yok. Büyükşehir zorlu bir yarıştı. Her iki kişiden birinin oyunu alacağız diyorduk. İnsanlar şöyle bir bakıyordu. Allah'a şükür her iki kişiden birinin desteğini aldık. Bu bir mesajdır" ifadelerini kullandı."Uyum içinde çalışmak zorundayız"Seçim sonuçlarının netleşmesinin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun kendisini aradığını ve "Hemen çalışmalara başlayın" dediğini aktaran Seçer, "İnsanlara hayal kırıklığı yaşatmayacağız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama enerjimizi, projelerin hayata geçirilmesine harcayacağız. Yenişehir Belediyesi'ni mevcut CHP'li başkandan devralıyoruz. Taze kan, daha iyi işler yapacağına inandığımız Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediye Başkanı oldu. Kendi vizyonuyla yeni Yenişehir'i oluşturacak. Vizyon önemli. Sıradaşı işler yapacak bir arkadaşımız olacağına inanıyorum. İlçe belediye başkanlarının halkına verdiği söz benim sözümdür. Onun halkına mahcup olması benim mahcubiyetimdir. Uyum içinde çalışmak zorundayız. CHP ahlakına, demokrasiye ve Türk milletine yakışan budur" diye konuştu.Seçer, başkanlık mazbatasının verilmesinin gecikmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi; "Büyükşehrin mazbatasını henüz alamadık. İtiraz ediyorlar. Sandıklar açılıyor. Biz karlı çıkıyoruz. İstanbul 'da olduğu gibi birkaç sandık açmışlar, birkaç oy daha gelmiş bize. Artıyor yani. Bir endişeniz olmasın. Önemli değil, geç olsun, temiz olsun. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önüne hepinizi bekliyoruz. Kimseye randevu vermeyin bu tarihi günü kaçırmayın." - MERSİN