Haberler » Güncel » Seçer, Muaythai Avrupa Kupası 2'ncisi Sezgi Uçar'ın mutluluğunu paylaştı - Haber

Seçer, Muaythai Avrupa Kupası 2'ncisi Sezgi Uçar'ın mutluluğunu paylaştı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası EMF Cup Muaythai Açık Turnuvasında minikler kategorisinde Avrupa Kupası 2'ncsi olan 11 yaşındaki Sezgi Uçar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, mutluluğunu paylaştı.

21.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:28 Seçer, Muaythai Avrupa Kupası 2'ncisi Sezgi Uçar'ın mutluluğunu paylaştı
'da düzenlenen Uluslararası EMF Cup Muaythai Açık Turnuvasında minikler kategorisinde Kupası 2'ncsi olan 11 yaşındaki Sezgi Uçar, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, mutluluğunu paylaştı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 10-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Uluslararası EMF Cup Muaythai Açık Turnuvasına katılan ve minikler kategorisinde Avrupa Kupası 2'ncsi olan 11 yaşındaki Sezgi Uçar, turnuvada elde ettiği başarıyla önümüzdeki yıl yapılacak olan EMF Cup'ta milli takımda yer alarak Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Başarısını ve mutluluğunu Başkan Seçer ile paylaşan Sezgi Uçar'ı kutlayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri önemi anlatarak, minik Sezgi'ye başarılarının devamını diledi. - MERSİN

Vahap Seçer, Antalya, Mersin, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46   Şampiyon aşçılar şampiyon öğrenciler yetiştiriyor - Haber
11:42   Aydın'da tıbbi ve aromatik bitki arşivi oluşturuluyor - Haber
11:42   Boğazlıyan Şeker Fabrikası 13.Kampanyası Sona Erdi - Haber
11:42   Mevlana vuslatının 746'ncı yıl dönümünde Gediz'de anıldı - Haber
11:41   Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
21.12.2019 11:48:07